Wer ist Ihr persönlicher WM-Favorit?

Deutschland ist sicher einer der Favoriten, ich traue ihnen viel zu. Aber es gibt mehrere Teams, die den Titel gewinnen können: Frankreich, Brasilien, Argentinien, Spanien – plus ein Überraschungsteam, das es immer weit schafft. Wer weiß, es kann ja sein, dass es Dänemark wird.

Ein Duell mit Deutschland wäre doch bestimmt besonders reizvoll für Sie.

Das wäre toll, ein großes Ding. Und es würde sicher bedeuten, dass wir es sehr weit geschafft haben bei dem Turnier. Ich könnte Joshua Kimmich mit einem Sieg endlich mal ärgern. Er hat 2017 in einem Testspiel mit Deutschland mal ein Fallrückzieher-Tor gegen uns gemacht. Ich würde mich gern revanchieren.

Mit Bayern-Kumpel Kimmich haben Sie in Leipzig in einer WG zusammengelebt, insgesamt sind Sie schon seit 2013 in Deutschland. Heimisch geworden?

Ich bin schon so ein bisschen auf dem Weg, ein halber Deutscher zu werden. Man übernimmt einige Dinge, zum Beispiel verwende ich oft deutsche Wörter oder deutsche Grammatik, wenn ich mit dänischen Kumpels spreche. Aber ich bin immer noch Däne! Ich bin pünktlicher geworden, das habe ich auf jeden Fall in Deutschland gelernt.

Was sind die größten Unterschiede? Die deutlich besseren Radwege in Dänemark?

Oh ja, da muss sich Deutschland wirklich mal ein paar Gedanken machen (lacht). Das ist vielleicht der größte Unterschied, wenn ich Leipzig und meine Heimat Kopenhagen vergleiche. Hier kann man mit dem Rad kaum auf der Straße auftauchen, das ist im Vergleich zum Radfahren in Dänemark sehr gefährlich. Auf einem großen Radweg zu fahren, ist schön. Das schätze ich an Dänemark, da sind die Wege ja fast wie Autobahnen für Radfahrer. Hier muss ich ständig aufpassen. Deshalb fahre ich in Leipzig auch nie Rad.

