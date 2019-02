Nicolas Pépé: Treffsicher für den OSC Lille

In Frankreich ist der junge Tempodribbler längst ein Star. In der aktuellen Saison hat er in der Ligue 1 bisher 16 Treffer erzielt und zehn weitere Tore vorbereitet. Für den OSC kommt er insgesamt in 66 Pflichtspielen auf 31 Tore und 16 Assists.