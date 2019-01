München - Adriano Grimaldi wird in dieser Transferperiode womöglich nicht der einzige Abgang beim TSV 1860 sein. Ein Löwe scheint mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden zu sein, wie Sportchef Günther Gorenzel am Dienstag erklärte: So habe sich "ein Spieler deklariert, der mehr Spielpraxis sammeln will". Einen konkreten Namen wollte der 47-Jährige allerdings nicht nennen.