Der TV-Experte vermutet vielmehr, dass die Bayern im Falle eines Abgangs ihr Interesse an Kai Havertz intensivieren. "Kai Havertz im zentralen Mittelfeld für Thiago? Das sieht nicht schlecht aus", sagt Matthäus. "Wenn Thiago geht, wird der FC Bayern ganz sicher jemanden finden, der auf den Positionen, die Thiago spielen kann, auch ein gleichwertiger oder vielleicht sogar besserer Ersatz ist. Wenn man mit Havertz in den nächsten Jahren plant, ist es ok, wenn Thiago gehen will."