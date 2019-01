Wechsel für Boateng und Martínez? Interessenten gibt es.

Boateng, in der Hierarchie der Bayern-Verteidiger die Nummer zwei hinter Süle, hat kürzlich in der "Welt" bereits angekündigt: "Ein Wechsel in diesem Winter kommt für mich eigentlich nicht infrage." Im Sommer aber könnte sich der Profi, den im Sommer bereits Paris-Saint Germain und Trainer Thomas Tuchel haben wollten, verabschieden.