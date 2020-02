Modischer 2-in-1-Look Muster-Mix: Dieser Mantel hat es selbst Königin Máxima angetan

Warum einfach, wenn die Mode doch so viel mehr hergibt? Bestes Beispiel: Königin Máxima der Niederlande (48). Bei ihrem Besuch in einer Einrichtung für Suchtkranke in der niederländischen Provinz Gelderland zeigte sich die 48-Jährige in einer ausgefallenen Mantelkreation des Modehauses Oscar de la Renta. Nicht nur der Oversize-Schnitt versprühte Charme, auch der angesagte Doppel-Look sorgte für einen Hingucker.