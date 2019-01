Kontrast aus alt und neu

"Ich kenne solche Kontraste aus meiner Lieblingsstadt New York. Dort gibt es alte, nette Stadthäuser neben riesigen Wolkenkratzern. Der Anblick von alt und neu, hoch und nieder kann für das Auge sehr reizvoll sein", findet Freddy Hummel-Haslauer. Der Mann von der SPD ist Chef des Bezirksausschusses Milbertshofen-Am Hart. Sein Stadtteilparlament und die Bürger stellen sich nicht gegen die neuesten Münchner Hochhaus-Pläne: "Wenn, dann passen sie an so eine dichtbefahrene Straße. Die Fläche in der Stadt ist begrenzt, die kann man nicht vermehren", argumentiert der 68-jährige Politiker.