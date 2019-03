Für Thomas Böhle (SPD), Chef des Kreisverwaltungsreferats (KVR), hat es sich bewährt, in der Straße die Ampelschaltung der Geschwindigkeit von Fahrradfahrern anzupassen. In der Schellingstraße werden Radfahrer deshalb nun auch künftig das Tempo vorgeben. Im Laufe des Jahres will das KVR zudem weitere Strecken für ähnliche Verkehrsversuche vorschlagen.