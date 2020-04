Heidi Klums Tanzqualitäten

Beim Foxtrott zeigt sie, "was vom Tanzunterricht hängen geblieben ist", erklärt das Model in ihrem Instagram-Post. Bis auf einen kleinen Stolperer gelingt ihr das gut. Aber: "Bei niemandem sieht das so schön aus wie bei euch", schwärmt Heidi Klum von ihrem Jury-Stuhl aus, als Sinató mit seiner Ehefrau Rebecca Mir die Tanzfläche erobert. Ihre leidenschaftliche Performance krönen sie mit einem Kuss. Am Ende müssen die beiden gemeinsam mit Klum eine Entscheidung treffen: Wer zieht nach dem Unterwasser-Shooting, bei dem sich die Models an der Seite eines Male Models in Prinzessinnen verwandelten, und der Tanz-Einlage mit Massimo Sinató in die Top Ten ein?