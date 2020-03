Einfach mal die Beine hochlegen und ein kühles Bier in der Sonne genießen - so präsentiert sich Sophia Thomalla aktuell auf Instagram. Mit diesem sexy Bikini-Statement will sie offenbar zeigen, dass sie die Krise rund um das Coronavirus gelassen sieht. "Das einzig Gute in dieser Zeit: keine Termine und leicht einen sitzen", schreibt sie zu dem Bild und versieht ihren Post mit einem Corona-Hashtag.