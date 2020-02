Die Neue

Die gebürtige Kolumbianerin Vergara schreibt mit diesem Engagement sogar Fernsehgeschichte, worauf sie auch in ihrem Instagram-Post hinweist: "Ich bin so glücklich, mich meiner neuen Familie bei 'America's Got Talent' anzuschließen", schreibt der Star der US-Serie "Modern Family" (seit 2009). "Das ist ein neues und aufregendes nächstes Kapitel für mich, und ich bin sehr stolz darauf, der erste Latin-Juror in der Show zu sein."