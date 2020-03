Sicher ist, dass das Projekt noch weiter ausgebaut werden soll. So tüftelt etwa der Entwickler Adesso gemeinsam mit dem Verein Mobile-Retter an einem Konzept des Zweithelfers. Dieser soll in der Zwischenzeit von seinem Handy zum nächsten Defibrillator geleitet werden. "Wir alle machen Werbung für Mobile Retter, wo immer wir nur können. Denn wir sind von Grund auf von der Idee überzeugt", sagt Markus Lünsmann, Leiter der Microsoft Adesso AG. Wenn die Applikation hält, was sie verspricht, könnten in Zukunft mehr Leute vor einem tragischen Schicksal bewahrt werden.