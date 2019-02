Stationäre Anlagen und die vielfach gefürchtete Massenüberwachung soll es demnach nicht geben. Auch eine flächendeckende Überwachung von Verkehrsverboten wird in Zukunft nicht erlaubt sein – kein Autofahrer muss also fürchten, dass ihm im Rahmen einer Diesel-Fahrverbotskontrolle auch noch der nicht angelegte Gurt oder das Handy am Ohr zur Last gelegt wird. Das überprüfte Fahrzeug wird mit dem Fahrzeugregister des Kraftfahrtbundesamtes abgeglichen. Liegt kein Verstoß vor, werden die Daten sofort gelöscht. Im umgekehrten Fall sollen sie höchstens sechs Monate gespeichert werden.