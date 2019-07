Andere kleinere Stadtrats-Gruppen werden der Vorlage zustimmen. "Wir wollen ein zweitligataugliches Grünwalder Stadion, so wie es Tradition hat", sagte Bayernpartei-Stadtrat Mario Schmidbauer. Er würde gerne ergänzend nochmal prüfen lassen, ob nicht doch auch 23.000 Fans möglich sind. Reiter hatte bedauert, dass bei 18.060 Schluss ist, dass aber mit Bedenken der Lokalbaukommission begründet, die ansonsten den Bestandsschutz gefährdet sähe. Dass 1860-Investor Hasan Ismaik gerne noch über einen Neubau an einem anderen Standort in der Stadt sprechen würde übrigens hält keiner für eine ernste Alternative.