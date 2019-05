München - Odeonsplatz statt OP-Saal: Am kommenden Mittwoch findet in der Innenstadt eine Demo streikender Ärzte statt. Von 13 bis 15 Uhr soll am 15. Mai protestiert werden. In München sind von der Streikaktion die Ärzte an den fünf Standorten der städtischen München Klinik betroffen.