Die Bedenken, auch die in der eigenen Unionsfraktion in Berlin, könne Seehofer nicht verstehen. "Es wird so viel schräg diskutiert, wie ich das selten in meiner politischen Laufbahn erlebt habe." Immerhin habe Deutschland, das ein Viertel der Flüchtlinge von Rettungsschiffen übernehmen will, in den vergangenen 14 Monaten nur 225 Menschen aufgenommen, die vor dem Ertrinken gerettet wurden. Seehofer: "Dass wir wegen einer solchen Zahl eine solche Debatte führen, das ist eigentlich beschämend."