Vom Straßenkicker zum Fußballstar - vor allem in Südamerika ist dieser Traum unter Kindern und Jugendlichen allgegenwärtig. So auch bei James Rodríguez vom FC Bayern. Jupp Heynckes glaubt, dass dem Kolumbianer bei seinem Weg in die Spitze vor allem seine Erfahrungen in der Jugend geholfen haben.