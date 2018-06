Ein Wechsel in näherer Zukunft ist allerdings relativ unwahrscheinlich. James ist noch bis 2019 an den FC Bayern ausgeliehen, am Ende der Leihe besitzen die Münchner eine einseitige Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro. Sollten die Münchner diese ziehen, wäre der Spielmacher bis 2022 an den deutschen Rekordmeister gebunden.