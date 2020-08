Mittags Wodka, abends Whisky... Prinzessin Margaret: Das wilde Leben der Schwester von Queen Elizabeth

Sie nannte sich Mrs. Brown, wenn sie mal wieder inkognito unterwegs war. Auf der Piste würde man heute sagen. Dann sollten so wenige wie nur irgendwie möglich erfahren, wer da in den Londoner Clubs auf den Putz haute und die Nacht zum Tag machte. Denn die gute Mrs. Brown war in Wahrheit eine Royal Highness: Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Margaret of York (1930-2002), die jüngere Schwester von Queen Elizabeth II. (94) von England.