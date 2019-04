Die Verwaltungsräte hätten sich einstimmig für die aktuellen Amtsinhaber entschieden, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. "Stellvertretend für den gesamten Verwaltungsrat wünsche ich dem aktuellen Präsidium in der kommenden Versammlung eine breite Zustimmung der Mitglieder zur Fortführung ihrer Ämter, damit der beschrittene Weg in Verein und KgaA konsequent weiterverfolgt werden kann", sagt Sebastian Seeböck, der Vorsitzende des Verwaltungsrats.