Stadtdekanin Barbara Kittelberger vom Evangelisch-Lutherischen Dekanat München erklärt, dass auch sie noch keine präzisen Zahlen habe. "So eine Nachricht schmerzt aber natürlich", so Kittelberger. "Wir müssen uns als Kirche mehr denn je fragen: Was brauchen die Menschen?"

Gerade zu Corona habe die Kirche durch die Diakonie und Beratungsstellen helfen können. "Wir müssen hinschauen, wo die Not ist", so die Dekanin. Kirchenaustritte hätten für viele heutzutage mehr als nur einen Grund. "Menschen sind in ihrem Glauben erwachsener geworden." Sie würden sich bewusster für den Glauben entscheiden, aber auch mehr fordern. "Das ist etwas Gutes", sagt Kittelberger, "aber darauf müssen wir uns einstellen."

