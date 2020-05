Am Mittwoch dann äußerte sich Leopoldina-Mitglied Schirmacher persönlich zur Situation: Er erklärte, nicht gewusst zu haben, dass BMI-Autor Kohn offenbar ohne offiziellen Auftrag des Ministeriums handelte. Das erzählte er "Focus Online". Da er seine Expertise "in nichtöffentlicher Form für das BMI" angefertigt habe, wolle er sich zu seiner fachlichen Einschätzung des Krisenmanagements nicht äußern. Er stehe jedoch zu seinen medizinischen Einschätzungen, die er für die Expertise formuliert habe, sagt er.

Schwere Vorwürfe gegen Bundesregierung

In seinem Papier hatte Kohn behauptet, es könne "keinen vernünftigen Zweifel mehr daran geben, dass die Coronawarnung ein Fehlalarm war". Der Staat habe in der Coronakrise "in geradezu grotesker Weise versagt". Kohn spricht von "Alarmismus" und erklärt, die staatlichen Schutzmaßnahmen würden mehr Todesopfer fordern als das Virus. Ursache seien verschobene Operationen und "abgesagte Folgebehandlungen", beispielsweise bei Krebs, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Auch Selbstmorde würde es in höherer Zahl geben, wegen der fehlenden Versorgung psychisch Instabiler während der Kontaktverbote.

Zudem gebe es Tote "durch Herzinfarkt und Schlaganfall" bei Betroffenen, die sich wegen der Corona-Schließungen nicht mehr zur Vorsorge in Kliniken trauten – so die Meinung Kohns, der dem Referat KM 4 des Innenministeriums angehört. Dieses ist für den Schutz der kritischen Infrastruktur zuständig, dazu gehört auch die medizinische Versorgung.

Schon Mitte März hatte Kohn erste Zweifel am Kurs der Bundesregierung angemeldet. Auch das geht aus dem Papier hervor. So bemängelte er etwa: "Es erscheint derzeit so, als würden wir unser Gemeinwesen zerlegen, um Schlimmeres zu verhindern. Aber was kann es Schlimmeres geben, als dass unser Gemeinwesen zerlegt ist?" – dabei stellte er die Frage nach der Verhältnismäßigkeit.

Seehofer: "Ich teile die Ansichten des Mitarbeiters inhaltlich nicht"

Am Mittwoch äußerte sich dann auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) dazu: "Jeder Mitarbeiter von mir kann eine Meinung haben, wenn sie verfassungskonform ist", sagte er. "Ich teile die Ansichten des Mitarbeiters inhaltlich nicht. Sie entsprechen nicht unserer geistigen Grundlage."

