Instagram-Botschaft von Mats Hummels?

Noch am Dienstag ließ ein Instagram-Posting des Weltmeisters aufhorchen. Es zeigte seinen leergeräumten Spind an der Säbener Straße. Dabei stand: "So, der Spind ist leer, das Bild nochmal gerichtet und nun darf dort jemand anderes sein Unwesen treiben." Markant: Unlängst hatte die "Bild" berichtet, dass sich Hummels nach dem 2:3 im Bundesliga-Hinspiel bei Borussia Dortmund den Unmut der Bayern-Kollegen zugezogen habe, weil er seine damals dürftige Leistung mit einem Schnupfen begründete.