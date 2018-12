Laim - Am Sonntag ist ein Mann in Laim bei einem Wohnungsbrand verstorben. Dabei handelt es sich vermutlich um den 60-Jährigen Bewohner. Das teilte die Feuerwehr am Montagmorgen mit. Derzeit geht das Kommissariat davon aus, dass der Mann mit einer Zigarette im Bett eingeschlafen ist. Man fand den 60-Jährigen tot am Boden liegend und mit starken Verbrennungen vor.