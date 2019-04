VfB Eichstätt würde auf Relegation verzichten

Die Fußballer aus dem Altmühltal hatten jedoch bereits erklärt, im Falle einer Meisterschaft aus wirtschaftlichen Gründen auf eine Relegation und einen möglichen Aufstieg zu verzichten. Der Meister der Regionalliga Bayern trifft in der Aufstiegsrelegation in dieser Saison auf den Meister der Regionalliga Nord. Alle anderen drei Regionalliga-Meister steigen in diesem Jahr direkt auf, als erster Aufsteiger steht bereits Waldhof Mannheim von Ex-Löwe Bernhard Trares fest.