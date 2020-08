Mit Vorsicht zu genießen Diese Dickmacher lauern im Sommer

Grillfleisch

Ein lauer Sommerabend und das Anheizen des Grills gehören für viele Barbecue-Fans einfach zusammen. Allerdings ist bei der Auswahl des Grillguts Vorsicht geboten: In Bratwürsten und Steaks verbergen sich etliche Kalorien. So stecken in 100 Gramm Bratwurst etwa rund 300 Kalorien, in 100 Gramm Schweinenackensteak sind es rund 190 Kalorien. Deutlich leichter und gesünder kommen Geflügelstücke und Fisch daher, ebenso wie gegrilltes Gemüse in Form von Auberginen, Zucchini oder Paprika.