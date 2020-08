Helena Fürst sagt "Promiboxen" ab

Was war passiert? Bei der Aufzeichnung der Sendung "Festspiele der Realitystars" sollte Thorsten Legat eine Torte in Helena Fürsts Gesicht werfen. Dies tat er aber offenbar mit so einer Wucht, dass sie laut "Bild" eine "heftige Prellung im Gesicht" davontrug und sogar in einer Klinik behandelt werden musste. Ein Versehen? Helena Fürst behauptet anderes.