Käfer-Witwe: Hausbesuch in Las Vegas

Uschi Ackermann, PR-Lady und Witwe von Feinkost-König Gerd Käfer: "Mein Mann war lange Jahre mit Siegfried und Roy befreundet, durch ihn haben ich die beiden auch kennengelernt – und sofort in mein Herz geschlossen. 1996 besuchten wir mit Sternekoch Karlheinz Hauser Siegfried und Roy in ihrem Traum-Anwesen mit dem herrlichen Park und den vielen Tieren in Las Vegas. Beide waren unheimlich gastfreundlich und haben sich total gefreut, dass Gerd sie an den Abenden bekochte. Er hatte Münchner Schmankerl in einer Kühltasche mitgebracht – darunter Obatzdn und Weißwürste, was die Männer toll fanden. Wir hatten eine fröhliche, lustige Zeit, haben natürlich auch ihre gigantische Show angeschaut. Was mir sehr gefiel: ihre Bodenständigkeit – und wie liebevoll sie miteinander umgingen. Roy hatte, genauso wie auch Siegfried, etwas Magisches in seinen Augen. Er strahlte wirklich Magie aus."