Das rasende Trio war am 7. April 2018 um 0.45 Uhr in Schwabing von einer zivilen Polizeistreife gestoppt worden. Die hatte zuvor die Verfolgung aufgenommen als die drei Wagen an ihr vorbeiraste. Er habe befürchtet, dass es jederzeit zu einem Unfall kommen könnte, berichtet ein Polizist gestern von seinen Beobachtungen.