Mit Schwung zum Erfolg Heidi Klum macht "Bottle-Cap-Challenge" zur schnellen Nummer

Am Ende des Videos liegt Klum dem Modeberater Tim Gunn (65), der sie bei ihrem Tritt stützte, in den Armen und ballt die Fäuste hoch. Drei weitere kurze "Making of"-Clips zeigen, wie Klum sich mit Gunn auf den Tritt vorbereitet hat. "Oh mein Gott, ich bin so gut darin!", schreit das Model im letzten Clip in die Kamera. Gunn ist da etwas anderer Meinung: "Es hat dich ja auch nur ein paar Versuche gekostet", merkt er an und zeigt einen großen Korb voller Verschlüsse. "Zeig' das doch niemandem! Ich habe wirklich nur einen Versuch gebraucht", versichert Klum mit unschuldigem Blick.