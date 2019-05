Maria Echtler verstarb nach plötzlicher Krankheit

Die drei Schwestern feierten heuer ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum und wollten das eigentlich bei einem bunten Festabend in Bad Feilnbach zelebrieren. Wie "OVB-online" berichtet, erkrankte Maria Echtler am Tag des Festes und verstarb nur zwei Tage später. In der Traueranzeige schreibt die Familie über den plötzlichen Verlust der Sängerin: "Für uns alle unfassbar verstarb plötzlich und unerwartet meine geliebte Frau, unsere liebste Mama, Tochter, Schwiegertochter, Schwester, Schwägerin, Tante und Patin."