Sein Problem: Als der Show-Liebling am Dienstag vom Bayerischen Hof aus startete, lief er direkt unzähligen Fotografen in die Arme, die wenige Meter weiter vorm H’ugo’s beim ZDF-Empfang auf die Promi-Gäste warteten. Gottschalk, Medien-Profi in jeder Sekunde seines Lebens, nahm es mit bemerkenswert viel Humor, erfüllte alle Selfie- und Autogrammwünsche.