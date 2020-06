München - "Die Pandemie ist eine Zumutung, so wie der Kapitalismus" steht auf dem Plakat, dazu lächelt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in die Kamera. Das restliche Motiv passt sich ganz der aktuellen Plakat-Kampagne der CDU an, die in diesen Tagen ihren 75. Geburtstag feiert.