Efkan Bekiroglu, Note 2

Der Deutsch-Türke wurde von allen Seiten immer wieder als "Unterschiedsspieler" bezeichnet. Zurecht: Technisch höchst geschmeidig am Ball und dynamisch im Vorwärtsgang war er einer der wenigen Löwen, die auch mal zwei, drei Gegner stehenlassen konnten. Mit zehn Toren zweitbester Torjäger – und das als Mittelfeld-(Ch)Effe. "Ich bedanke mich für die unglaublich schöne Zeit, in der ich mich perfekt entwickeln und wichtige Erfahrungen sammeln konnte", schrieb er zum Abschied per Instagram: "Danke für unzählige Gänsehaut-Momente!" Auf Sprungbrett Sechzig folgt sein neuer Arbeitgeber Alanyaspor in der türkischen Süper Lig.