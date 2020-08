Melanie Müller wollte an Konzert-Test teilnehmen

Das bedeutet auch, dass Melanie Müller nicht am Restart19-Konzert mit Tim Bendzko teilnehmen kann, für das sie eigentlich zugesagt hatte. Der Sänger tritt am Samstag in der Leipziger Arena auf – dort soll mit rund 2.000 Probanden getestet werden, wie Konzerte und ähnliche Großveranstaltungen in Corona-Zeiten möglich sind. Müller hatte sich gemeldet, weil sich nicht genügend Freiwillige gefunden haben. Zunächst war das Konzert mit rund 4.000 Zuschauern geplant gewesen.