Das Duell mit seinem Ex-Club in der Königsklasse sei für ihn ein "Wunschlos" gewesen. "Ich wollte mal wieder nach Hause kommen in die Allianz Arena, zu meinem Ex-Verein. Viele Freunde und alte Bekannte wiedersehen", sagte der Mittelfeldspieler. "Wir werden versuchen, die Schwächen der Bayern auszunutzen und wollen wieder ins Finale kommen – wie im letzten Jahr", kündigte der 27-Jährige an.