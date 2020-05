Mit Keksen ins neue Lebensjahr Königin Máxima feiert Geburtstag - und backt für sich selbst

Königin Máxima der Niederlande versüßt sich ihren Ehrentag mit einer für sie ganz besonderen Spezialität. Zu ihrem 49. Geburtstag, den sie am heutigen Sonntag (17. Mai) feiert, tischt die Ehefrau von König Willem-Alexander der Niederlande (53) "eine typisch argentinische Delikatesse" auf, wie sie bei Instagram schreibt. Was genau sie damit meint: "Alfajores mit Dulce de Leche", also Doppelkekse mit Karamellcreme und Kokosraspeln.