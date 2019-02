Hamburg/München - Der "Bachelor" will zurück aufs Basketballfeld: Ex-Nationalspieler Andrej Mangold plant nach seinem Abstecher ins Showgeschäft die Rückkehr in den Profisport. "Für das Projekt hatte ich eine Pause eingelegt, aber ich bin Basketball-Profi", sagte der 32-Jährige der "Nordwest-Zeitung" vor Ausstrahlung des Bachelor-Finales auf RTL am Mittwoch.