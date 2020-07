Mit ihrer Royal Foundation Großzügige Spendenaktion von William und Kate

Herzogin Kate erklärte bei dem Termin unter anderem, die Coronavirus-Pandemie werde "einen dauerhaften Einfluss" auf die psychische Gesundheit der Einsatzkräfte haben. Das Geld soll auch Schulen für Hilfsangebote im Bereich der psychischen Gesundheit unterstützen. Die Wohltätigkeitsorganisationen sind Mind, Hospice UK, The Ambulance Staff Charity, Campaign Against Living Miserably (CALM), Best Beginnings, Anna Freud National Centre, Place2Be, Shout 85258, The Mix und YoungMindsUK. Hospice UK bietet etwa allen Mitarbeitern an der Front eine individuelle Traumaberatung an.