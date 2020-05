Mit Hilfe von Dating-Experten "Match! Promis auf Datingkurs": Diese Promis suchen ihr Liebesglück

3. Marcellino Kremers

Auch Marcellino Kremers (27) freut sich auf Profi-Tipps und eine Einschätzung zu seinem Date-Verhalten. Der Mönchengladbacher kann bereits auf TV-Dating-Erfahrung zurückgreifen: Er wurde durch seine Teilnahme bei "Love Island" 2018 bekannt. Die Teilnehmer der RTLzwei-Kuppelshow beziehen für knapp drei Wochen eine spanische Villa und finden sich bestenfalls zu Pärchen zusammen. Der Personal Trainer gewann am Ende mit der Koblenzer Jura-Studentin Tracy Candela die zweite Staffel der Show. Die Beziehung der beiden hielt nur wenige Wochen. "Ich denke, dass es so etwas wie die Liebe des Lebens gibt", erklärt Kremer im Interview mit spot on news. Und wie sollte seine Traumfrau aussehen? "Ich achte als erstes auf die Ausstrahlung. Ich habe keinen bestimmten Typ Frau. Am Ende des Tages kommt es auf das Herz und den Charakter an", so der Single-Mann, dem Treue, Loyalität und Mitgefühl wichtig sind. Für die Zukunft wünsche er sich definitiv eine Traumhochzeit und Kinder - "am besten zwei".