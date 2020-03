Eigene Texte auf Deutsch

Den Künstlernamen "Joedy" habe sie gewählt, weil er einen Neuanfang symbolisiere. Der Sound ihrer ersten Single sei bewusst international, die Texte blieben aber deutsch: In England, Schweden und Los Angeles habe sie auf Englisch für diverse Künstler geschrieben. "Irgendwann fragte mich aber ein Produzent in LA, der viel in Deutschland gearbeitet hat, warum ich nicht auf Deutsch schreibe" - und diesem Rat sei sie gefolgt. "Mit der Zeit lief es immer besser, und ich hab meine eigene Sprache gefunden." Da hätte Joelina aka "Joedy" gemerkt, dass "das eigentlich viel mehr 'ich' bin.“