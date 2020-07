Flughafen München: Unbeaufsichtigter Koffer mit Hinweis

Bundespolizisten hatten den unbeaufsichtigten Koffer des 49-Jährigen am Donnerstag zusammen mit einem Hinweis des vermeintlichen Eigentümers in einem geschlossenen Lokal im Munich Airport Center entdeckt. Auf dem Zettel stand zu lesen, dass er den Koffer aus Geldmangel dort abgestellt habe und diesen in drei Wochen wieder abholen würde. Alternativ könne man ihm den Koffer auch an seine Adresse im österreichischen Dornbirn schicken.