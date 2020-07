Pullach - Vor allem am Wochenende tummeln sich die Münchner an der Isar – abends wird hier gefeiert und getrunken. Auch etwas außerhalb der Stadt bleibt die Isar ein beliebter Treffpunkt, laut Polizei ist es am Samstagabend zu einem Einsatz an der Großhesseloher Brücke in Pullach gekommen.