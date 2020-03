München - Mehr als drei Jahre haben die Initiatoren des Bürgerbegehrens "Grünflächen erhalten" Unterschriften gesammelt, jetzt sind sie fast am Ziel. Im Sommer soll der geplante Bürgerentscheid gegen die Versiegelung von Grünflächen in München stattfinden, gaben die Initiatoren am Freitag bekannt.