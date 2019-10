Mit Gottschalk und Nowitzki Frankfurter Buchmesse: Diese Stars sind dabei

Stars aus Norwegen

Bereits am Dienstagnachmittag sind Haakon (46) und Mette-Marit (46) am Frankfurter Hauptbahnhof angekommen. Das royale Ehepaar reiste mit dem DB-Literaturzug zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse an. An Bord waren auch norwegische Autoren, unter anderem Jostein Gaarder (67, "Sofies Welt"), Maja Lunde (44, "Die Geschichte der Bienen") und Herbjørg Wassmo (76). Auf der Buchmesse wird zudem der bekannte Krimiautor Jo Nesbø (59) erwartet, der mit "Messer" gerade einen neuen Harry-Hole-Krimi veröffentlicht hat.