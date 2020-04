Mit Freund Frank Birgit Schrowange: Hochzeit "auf Eis gelegt"

Wie kam es, dass Sie sich schon in jungen Jahren damit beschäftigt haben?

Schrowange: Ich hatte acht Jahre lang eine Beziehung mit einem Mann, der in New York lebte und war dadurch sehr viel in Amerika. Dort war es normal, dass jeder Aktien hatte und die Altersvorsorge auf Aktien-Sparplänen beruhte. So bin ich das erste Mal mit dem Thema in Berührung gekommen. Ich habe aber schon immer gespart, und zwar in der Regel zehn Prozent meines Einkommens. Auch wenn man wenig Geld verdient, sollte man schauen, dass man dennoch etwas zurücklegt, sich zum Beispiel ab und an den Coffee to go verkneift und das eingesparte Geld monatlich in einen Fonds einspart. Mit Anfang 30 fing ich an, mich langsam an das Thema Aktien heranzutasten und habe investiert. Meine Altersvorsorge beruht auf monatlichem Sparen in diversen Aktienfonds.