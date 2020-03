Mit Frau und Sohn Lothar Matthäus sitzt in Dubai fest: "Es ist sehr belastend"

"Es ist sehr belastend"

Und Matthäus fügt über die Situation hinzu: "Es ist sehr belastend. Seit wir abgeflogen sind, kommen aus Deutschland jeden Tag Schreckensnachrichten, neue Zahlen von Infizierten. In Dubai fühlen wir uns aktuell sicherer." Die Fallzahlen seien in den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten nicht so hoch wie in Europa, sagt er. In Dubai sei die medizinische Versorgung exzellent: "Bei der rasanten Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland stellen wir uns die Frage: Will man derzeit überhaupt nach Deutschland? Andererseits: Wir vermissen unser gewohntes Umfeld, die Familie, die Freunde. Man ist komplett auf sich alleine gestellt. Das macht einen sehr nachdenklich", so der Fußball-Experte in der "Abendzeitung" weiter.