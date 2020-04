Mit Foto von Osterglöckchen Prinz William und Herzogin Kate wünschen "sichere und frohe Ostern"

Vieles ist in diesem Jahr an Ostern aufgrund der Corona-Pandemie anders als in den Jahren zuvor. Ein Stückchen Normalität lieferten nun Prinz William (37) und seine Frau, Herzogin Kate (38). Unter anderem via Instagram verschickten sie wie jedes Jahr royale Ostergrüße - fügten ihren Worten allerdings einen aktuellen Hashtag hinzu.