Obersendling - Im Mai war ein 51-Jähriger in der Constanze-Hallgarten-Straße in Obersendling von einem Auto umgefahren worden. Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt und musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr damals einfach weiter. Nun hat die Polizei die Fahrerin des Autos ermittelt.