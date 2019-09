Die Unternehmerin schöpfte Verdacht, weil ihr Verehrer großes Interesse an ihrem Geld zeigte, sie selbst aber nie treffen wollte. Im Juli ging sie in Österreich zur Polizei. "Zusammen mit den Kollegen in Bayern haben wir den Gaunern eine Falle gestellt", sagt Raimund Schwaigerlehner von der Polizei in Niederösterreich.